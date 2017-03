Vittoria in trasferta per 3-1 del Lanus in casa della Chapecoense all'esordio davanti al pubblico di casa in Coppa Libertadores. All'Arena Conda il 'Chape' passa in vantaggio al 50' con Rossi ma il Lanus non demorde e due minuti più tardi trova il pari con Nicolas Aguirre, passa in vantaggio su rigore con José Sand al 66' e chiude con la rete all'80' di Lautaro Acosta. Esordio amaro dunque per la Chapecoense davanti al pubblico di casa dopo il successo 2-1 in Venezuela contro lo Zulia, si trattava della prima uscita internazionale all'Arena Conda della squadra brasiliana vittima lo scorso novembre di una tragedia aerea in Colombia costata la vita a 77 persone tra cui 19 giocatori, 6 i superstiti.