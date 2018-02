L'ente del calcio sudamericano, la Conmebol, ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto ieri in occasione della partita di Coppa Libertadores fra Chapecoense e Nacional, vinta dagli ospiti per 1-0. Durante la partita un gruppo di tifosi della squadra uruguayana ha più volte imitato, con versi e gesti come documentato da video postati sui vari social, il rumore di un aereo che vola e poi precipita. Il tutto per irridere la 'Chape', in riferimento alla tragedia del 26 novembre 2016 all'aereo che trasportava la squadra, caduto mentre si stava recando in Colombia per la finale di Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional. Nel tragico incidente morirono 71 persone. Il club uruguayano si è subito dissociato via Twitter dal comportamento di questi suoi supporter, ma la Conmebol ha messo sotto inchiesta il Nacional in base all'articolo 14 del Regolamento di disciplina. La pena prevista per questo tipo di trasgressione arriva fino all'esclusione dalla competizione. Il Nacional ha tempo fino a domani sera per presentare una memoria difensiva, poi la federazione sudamericana prenderà i provvedimenti del caso.