Intervistato dal quotidiano Blick, l'esterno della Juventus, Stephan Lichtsteiner, ha evitato alcune voci di mercato che lo hanno riguardato in passato.



"Dani Alves è un grande giocatore e sapevo che con il suo arrivo ci sarebbe stata maggiore concorrenza, ma il problema non fu quello. Sono capitate altre cose, altre situazioni non legate al mio compagno di squadra. È una storia che tengo per me, pochi la conoscono. Il Chelsea? Non parlo delle offerte del passato. Il Psg? Non ci fu l’accordo con la Juventus. L’Inter? L’ho già detto: non parlo di certe cose. Ora va tutto bene, mi godo il momento. Giochiamo per il titolo, siamo in finale di Coppa Italia e possiamo andare in finale di Champions League. E se la vinciamo, diventeremo immortali nella storia del club. Dopo? Sto di nuovo molto bene a Torino, la mia famiglia vive qui e i miei figli vanno a scuola in questa città. Non voglio rinunciare a tutto questo“