C'è una differenza sostanziale tra la posizione di Kwadwo Asamoah e quella di Stephan Lichtsteiner. Seppure lo svizzero a lungo sia stato anche rimpianto in quanto escluso eccellente dalla lista Champions anche a causa degli infortuni di Benedikt Hoewedes e Mattia De Sciglio, a differenza del ghanese è sempre rimasto sul mercato anche in assenza di un sostituto ulteriore in arrivo dal mercato. Senza Spinazzola, ad esempio, ecco che Asamoah non ha potuto ottenere il via libera per la cessione al Galatasaray, tanto che in queste settimane son partite anche le trattative per un rinnovo che possa consentire al ghanese di vedere premiata la propria fedeltà ed alla Juve di non perdere a zero il giocatore anche se a giugno dovesse cambiare la situazione. Lichtsteiner, invece, sarebbe stato lasciato libero di lasciare Torino nel caso in cui avesse poi accettato una delle tante ipotesi che strada facendo gli si erano prospettate davanti in estate: dal Nizza in poi, il terzino destro svizzero ha rifiutato ogni ipotesi finendo per restare pur essendo considerato ormai fuori dal progetto bianconero e fuori dalla lista Champions. Non fuori rosa, però, con Max Allegri che ha sempre premiato impegno e professionalità lasciandogli il ruolo di terzino titolare in campionato, anche perché senza alternative. Almeno finora.

SUL MERCATO – Da qui a gennaio, infatti, si valuterà nuovamente la sua posizione in squadra. Se proprio Hoewedes e De Sciglio dovessero trovare continuità di rendimento e condizione, uniti agli adattabili già adattati Cuadrado e Sturaro, ecco che la cedibilità di Lichtsteiner sarà riproposta anche durante l'imminente sessione di mercato invernale. Con il contratto rinnovato meno di un anno fa ma sempre in scadenza a giugno 2018, la dirigenza bianconera si è già detta disponibile a concedere eventualmente la lista gratuita (come già fatto nella stessa finestra con Evra proprio dopo il rilancio dello stesso Lichtsteiner) nel caso in cui il capitano della Svizzera volesse chiudere in anticipo (o in ritardo) di mezza stagione la propria avventura in bianconero per essere certo di arrivare al Mondiale senza polvere addosso. E con quello status di tesserabile in Champions, già lo scorso inverno era stato a lungo nei pensieri di alcuni top club, Barcellona compreso.



