Derby basco per aprire la 21esima giornata di Liga, alle 21 si affrontano Athletic Bilbao ed Eibar: reduci da due partite senza vittoria, gli ospiti provano a rilanciarsi nella corsa a un posto in Europa; avversaria però una squadra, l'Athletic, che non perde da nove giornate e dopo due pareggi consecutivi vuole tornare al successo per effettuare il sorpasso in classifica.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Athletic Bilbao-Eibar.