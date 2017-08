Tre partite chiudono oggi la prima giornata della Liga spagnola. Alle 18.15 scende in campo l’Athletic Bilbao in casa contro il Getafe. Alle 20.15 è il turno del, impegnato in casa contro il Betis Siviglia. La squadra di Messi e compagni è chiamata a vincere dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola contro il. I Blancos allenati da Zidane giocano alle 22.15 sul campo del Deportivo La Coruna, nel match che chiude la prima giornata del massimo campionato spagnolo.