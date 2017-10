Continua l'ottava giornata di Liga, in programma quattro partite. Si parte alle 12, con il lunch match: l'Eibar attende il Deportivo La Coruna, in una sfida che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Alle 16.15 il Villarreal fa visita al Girona, alle 18.30 il Malaga prova a lasciare quota un punto in classifica nel match interno contro il Leganes. Chiude la domenica Betis Siviglia-Valencia, in programma alle 21.