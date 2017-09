Si apre questa sera la quarta giornata di Liga. Alle 21.00 va in scena la partita tra Eibar e Leganes, in attesa dei match del weekend, tra cui spicca sicuramente quello tra Real Sociedad e Real Madrid. L'Eibar è sedicesimo in classifica e ha raccolto son qui tre punti; il Leganes, invece, è partito forte ed è quinto a quota 6 punti in classifica. Domani sono in programma quattro partite: Levante-Valencia, Getafe-Barcellona, Real Batis-Deportivo, Atletico Madrid-Malaga.