Si chiude la 24esima giornata di Liga. Nel lunedì del calcio spagnolo scendono in campo Getafe e Celta Vigo. Entrambe a metà classifica, ben distanti dalla lotta per la retrocessione, possono ancora dire la loro per l'Europa League. I padroni di casa hanno 30 punti, gli ospiti 32, la zona Europa dista 8 punti per i primi, 6 per i secondi. Con una vittoria, la speranza resterebbe viva per entrambe.