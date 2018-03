Tre sconfitte e due pareggi: è il magro bilancio di Clarence Seedorf da quando, lo scorso 5 febbraio, è stato chiamato sulla panchina del Deportivo La Coruña: la situazione dei galiziani, che non vincono dallo scorso 9 dicembre, rimane critica, visto che sono penultimi in classifica. Le previsioni sul prossimo impegno non aiutano di certo: i biancoazzurri giocano domani, in trasferta contro un Girona in ottima forma. I padroni di casa sono in piena lotta per un posto in Europa League, settimi in classifica, a un solo punto dalla sesta piazza. In più, hanno vinto le ultime due partite giocate e scendono quindi in campo da favoriti. Il loro successo è dato a 1,60 su 888sport.it, si punta invece a 4,00 sul pareggio. Per Seedorf, la prima vittoria sulla panchina del Depo è piazzata a 5,30. Pesa sul pronostico anche la pessima statistica dei biancoazzurri che, con 57 reti subite in 27 gare, sono la peggior difesa del torneo. Si punta a 1,87 su una gara da Over, quindi con almeno tre gol complessivi.