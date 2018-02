Dopo quattro partite senza vittorie (tre pareggi e un ko) l’Athletic Bilbao può ritrovare il successo nell’anticipo del venerdì di Liga. I baschi affrontano in casa il Las Palmas, penultimo, domani sera. A loro favore giocano i precedenti (in 41 match giocati a Bilbao il Las Palmas ha vinto solo 4 volte) e anche le statistiche attuali, visto che gli ospiti hanno già perso 9 volte in trasferta durante questa stagione. I bookmaker puntano sul riscatto dei biancorossi, dato a 1,42 sul tabellone 888sport.it, si punta invece a 4,40 sul pareggio e a 7,50 per il successo del Las Palmas. La difesa del Las Palmas fa acqua da tutte le parti: è la seconda peggiore del torneo con 50 reti subite in 22 partite (2,2 a gara). Possibile quindi una sfida all’insegna dell’Over (con almeno tre gol totali), opzione bancata a 1,70.