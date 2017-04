Dopo l'anticipo di ieri sera tra Athletic Bilbao e Las Palmas, continua oggi a partire dalle 13 la 32esima giornata della Liga, con quattro partite: apre la sfida salvezza tra Deportivo La Coruna e Malaga, con i padroni di casa che vogliono i tre punti per mettersi al riparo dalla zona rossa e gli ospiti, reduci dalla vittoria in casa contro il Barcellona, che con una vittoria sarebbero praticamente salvi. Alle 16.15 tocca allo stupefacente Real Madrid di Zidane e Ronaldo (100 gol in Champions League), al primo posto in campionato (a più tre sul Barcellona e con una partita da recuperare) e reduce dalla bella vittoria a Monaco di Baviera contro il Bayern di Ancelotti nei quarti di finale di Champions League: contro uno Sporting Gijon ormai disperato sarà bene non abbassare la guardia. Alle 18.30 l'Atletico Madrid di Simeone, reduce dalla vittoria in Champions contro il Leicester, riceve un Osasuna ormai spacciato e deve difendere il terzo posto dall'assalto del Siviglia. Chiude alle 20.45 il Barcellona di Luis Enrique, umiliato in settimana dalla Juve nei quarti di Champions e chiamato a dare una risposta importante, prima al Camp Nou in casa contro l'ottima Real Sociedad, in piena corsa per l'Europa League, e poi mercoledì, sempre in casa, nel ritorno contro i bianconeri.