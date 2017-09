Prosegue oggi la sesta giornata della Liga spagnola, con cinque incontri. Si parte alle 12 con Espanyol-Deportivo La Coruna, per proseguire alle 16.15 con Getafe-Villarreal. In seguito, appuntamento con Eibar-Celta Vigo e Las Palmas-Leganes, entrambe alle 18.30. In serata, chiusura con Real Sociedad-Valencia, in programma alle 20.45. La giornata si concluderà lunedì sera con Real Betis-Levante.