Prosegue la 35esima giornata di Liga con altri quattro match in programma in questa domenica. Alle 12 Getafe e Girona, separate da una sola lunghezza, si giocano punti importanti per l'Europa League: 1-1, sorride il Getafe che resiste in dieci uomini, supera il Siviglia e si porta al settimo posto.



Alle 16.15 è stato il turno dell'Atletico Madrid, che dopo il pareggio in casa dell'Arsenal vince in trasferta sul campo dell'Alaves e blinda il secondo posto, grazie al rigore di Gameiro (sette in campionato, dopo l'errore dal dischetto di Torres). Nel finale espulso Correa tra gli ospiti.



Alle 18.30 il Valencia ha l'occasione di chiudere i giochi per il quarto posto, serve il successo sull'Eibar per vanificare le speranze di rimonta del Betis.



Chiude alle 20.45 Deportivo La Coruna-Barcellona: Messi e compagni vincono 4-2 e si aggiudicano il 25esimo titolo di Spagna. Decisive la tripletta di Messi e il gol iniziale di Coutinho.



Chiuderà la giornata domani Betis-Malaga.