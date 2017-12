Finisce oggi la lunghissima 17esima giornata della Liga, cominciata martedì con l’anticipo tra Levante e Leganes. Dopo Real Madrid-Barcellona, in campoalle 16.15 e Deportivo La Coruna-Celta Vigo alle 18.30. Nella prima sfida vincono gli ospiti per 1-0 grazie all'ex giocatore del Milan Carlos. Nei padroni di casa da segnalare l'espulsione di Simone Zaza, espulso per doppia ammonizione. Deportivo-Celta, invece, è una sfida molto importante per la parte bassa della classifica.