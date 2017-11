Si apre alle 21, col match tra Betis Siviglia e Getafe, l'undicesima giornata di Liga. Un match tra due formazioni in salute che in questo inizio di stagione si stanno proponendo anche per la zona Europa League, in particolare per il gruppo di Quique Setien, desideroso di riscattare l'ultima sconfitta con l'Espanyol. Quattro punti invece negli ultimi due turni per la formazione madrilena, alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo.