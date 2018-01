Prosegue la 18esima giornata della Liga, aperta dai quattro anticipi di ieri, con altri cinque incontri in programma oggi. Alle 12 la Real Sociedad cerca in casa del Leganes punti per tenere viva la corsa a un posto in Europa, mentre alle 16.15 c'è il Barcellona: freschi degli acquisto di Coutinho, i blaugrana ospitano il Levante per provare a tornare a +9 sull'Atletico Madrid.



Alle 18.30 l'Athletic Bilbao cerca il settimo risultato utile consecutivo contro l'Alaves, mentre il Villarreal (reduce dai due successi in trasferta contro Celta Vigo e Valencia) ospita il Deportivo La Coruna.



Chiude il Real Madrid, che alle 20.45 è impegnato sul campo del Celta Vigo: i blancos vogliono cancellare il pesante 0-3 del Clasico e trovare punti per riavvicinarsi al Valencia terzo in classifica.



Chiuderà la giornata lunedì Malaga-Espanyol.