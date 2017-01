Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Las Palmas e Deportivo La Coruna, oggi si disputano altre quattro partite della 19esima giornata di campionato nella Liga spagnola, in campo per l'ultimo turno del girone d'andata. Si parte alle ore 13 con Espanyol-Granada. Poi alle 16.15 il Real Madrid gioca in casa col Malaga per riscattare la sconfitta di Siviglia. A seguire Alaves-Leganes (ore 18.30) e Villarreal-Valencia (ore 20.45). Domenica trasferte per Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia rispettivamente contro Eibar, Athletic Bilbao e Osasuna.