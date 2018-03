Con Leganes-Siviglia delle ore 12 riprende il programma della 29esima giornata di Liga; la formazione di Vincenzo Montella, reduce dall'impresa in Champions League sul campo del Manchester United, va a caccia del terzo successo esterno di fila per blindare il quinto posto. Alle 16.15 tocca alla capolista Barcellona, prossima avversaria europea della Roma, che ospita al Camp Nou l'Athletic Bilbao per provare ad allungare ulteriormente su un Atletico Madrid impegnato nella complicata trasferta in casa del Villarreal.



Completano il quadro Celta Vigo-Malaga e Real Madrid-Girona; gli uomini di Zidane, rivali della Juventus nei quarti di Champions, attendono al "Bernabeu" la rivelazione Girona, reduce da 3 vittorie di gila e in piena corsa per un piazzamento in zona Europa League.