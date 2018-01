Oltre alla Serie A, anche la Liga spagnola scende in campo nel giorno dell'Epifania. Il primo match della 18esima giornata è in programma alle 13 e vede in campo Atletico Madrid e Getafe. Si prosegue poi alle 16.15 con Valencia-Girona e alle 18.30 con Las Palmas-Eibar. Infine, alle 20.45, tocca al Siviglia di Montella, impegnato nel derby con il Real Betis. Domani gli altri match, compresi quelli che vedranno in campo il Barcellona (in casa con il Levante) e il Real Madrid (in trasferta contro il Celta Vigo).