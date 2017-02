Si apre la 22° giornata di Liga ed è scontro con vista Europa tra Espanyol e Real Sociedad. I padroni di casa volano con il milanista Diego Lopez tra i pali e puntano alla quarta vittoria consecutiva per restare in corsa per l'Europa League: un successo li proietterebbe a quota 35, agganciando il Villarreal al 6° posto. Ancor più ambiziosi i sogni degli ospiti: tre punti permetterebbero di scavalcare momentaneamente l'Atletico Madrid e prendere la quarta posizione in classifica, utile per i preliminari di Champions League. Fischio d'inizio alle 20.45, Espanyol-Real Sociedad sfida per l'Europa.