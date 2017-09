Dopo l'anticipo del venerdì, vinto dal Getafe sul Leganes, oggi è entrata nel vivo la terza giornata della Liga. Si è partiti alle 13 con i campioni di Spagna, d'Europa e del Mondo: al Santiago Bernabeu il Real Madrid impatta per 1-1 contro il Levante, gettando al vento due punti facili. Segnano Ivi per i valenciani e Lucas Vazquez per i madrileni: secondo pareggio casalingo consecutivo contro una squadra di Valencia, per Zidane. Alle 16.15 pareggio a reti inviolate tra Valencia e Atletico Madrid. Alle 18,30 tre gol e tre punti per il Siviglia, che supera l'ostacolo Eibar grazie alle reti nella ripresa di Ganso, Ben Yedder e Nolito.



Infine il Barcellona si aggiudica il derby con l'Espanyol e resta in testa a punteggio pieno con 9 gol fatti, zero subiti in tre partite e 4 punti di vantaggio sulle due squadre di Madrid. Tanto per cambiare decide una tripletta del solito Messi, che manda così un messaggio forte e chiaro alla Juventus, attesa martedì sera al Camp Nou in Champions League. Nella ripresa debutto per il nuovo acquisto Dembelé, autore dell'assist per il 5-0 di Suarez.