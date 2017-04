Torna in campo la Liga con gli ultimi due posticipi della 30° giornata. Alle 19.30 tocca a Eibar-Las Palmas: i padroni di casa cercano i tre punti fondamentali per restare agganciati al treno Europa League, gli ospiti invece provano a rialzarsi dopo la sconfitta a Vigo e un periodo complicato (sei sconfitte nelle ultime nove partite).



Alle 21.30 chiude Valencia-Celta Vigo: Zaza e compagni vogliono la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella sul Deportivo La Coruna che permetterebbe di portarsi a +15 sulla zona retrocessione e affrontare più serenamente il finale di stagione. Contro di loro una formazione, quella galiziana, che prova a rimettersi in gioco per la qualificazione in Europa.