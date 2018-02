Prosegue il programma della 23esima giornata della Liga spagnola con altre 4 partite



Alle 12 apre il Siviglia di Montella, scivolato al settimo posto e chiamato a rispondere all'Eibar e ad accorciare sul Villarreal di Bacca sconfitto ieri dall'Alaves, ospitando il sorprendente Girona che, in caso di vittoria scavalcherebbe proprio il siviglia in classifica.



Alle 16:15 la capolista Barcellona cerca il riscatto dopo il pareggio nel derby con l'Espanyol e punta a riportare a 9 punti il distacco sull'Atletico Madrid affrontando al Camp Nou un Getafe che arriva da 3 pareggi consecutivi.



Alle 18:30 anche il Celta Vigo prova a non lasciarsi sfuggire il treno salvezza ospitando l'Espanyol che dopo il pari nel derby cerca una vittoria che in Liga manca da 4 giornate.



Chiude alle 20:45 il Valencia in crisi nera di risultati e con 3 sconfitte nelle ultime 3 partite. Al Mestalla arriva il Levante di Giampaolo Pazzini che ha fermato il Real Madrid nell'ultima giornata proprio con un gol dell'ex Verona.