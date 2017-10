Prosegue la 10° giornata di Liga con quattro gare in programma questa domenica, da seguire LIVE su Calciomercato.com. Alle 12 apre la Real Sociedad, che sul campo del Getafe cerca punti importanti per rilanciarsi nella corsa a un posto europeo.



Alle 16.15 match delicatissimo quello tra Girona e Real Madrid: partita che rischiava di essere rinviata dopo la dichiarazione d'indipendenza della Catalogna, si gioca regolarmente e i blancos hanno bisogno della vittoria per restare in scia al Barcellona.



Alle 18.30 è il turno di Eibar-Levante, match importante nella corsa salvezza come anche quello delle 20.45: il Malaga cerca alla Rosaleda la prima vittoria stagionale contro il Celta Vigo.



Chiuderanno la giornata lunedì Espanyol-Betis e Las Palmas-Deportivo La Coruna.