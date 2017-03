Dopo le partite del weekend, ieri è tornata subito in campo la Liga spagnola, con il programma della 25esima giornata che è continuata oggi alle 19.30: in campo al Camp Nou il Barcellona, che asfalta per 6-1 il pericolante Sporting Gijon con le reti di Messi, Suarez, Paco Alcacer, Neymar, Rakitic e l'autogol di Rodriguez. Per i primi due si tratta della 21esima e della 19esima segnatura in questo campionato, con l'argentino sempre più capocannoniere. Alla stessa ora in campo anche il Villarreal di Sansone e Soriano, che trova importanti punti in chiave Europa in casa dell'Osasuna, fanalino di coda: termina 4-1 con i gol proprio dell'ex Samp, di Soldado e la doppietta del giovane Borré.



Alle 21.30 altre tre partite: il Granada penultimo riceve il tranquillo Alaves, Celta Vigo ed Espanyol si affrontano in una sfida da metà classifica ma soprattutto il Real Madrid di Zidane riceve al Bernabeu il Las Palmas delle ex conoscenze italiane Kevin Prince Boateng e Marko Livaja, reduce da quattro sconfitte di fila.



Domani chiudono le sfide Deportivo La Coruna-Atletico Madrid e Siviglia-Atheltic Bilbao.