Dopo l’anticipo di venerdì sera, che ha visto l’ennesima sconfitta del Deportivo La Coruna di Seedorf sul campo del Girona (2-0), riparte oggi la Liga con in campo Real Madrid e Barcellona oltre a uno scontro diretto per la zona Champions: Siviglia- Valencia.



I Blancos di Zidane aprono alle 13 sul campo dell'Eibar. I madrileni, dopo aver conquistato i quarti in Champions con la vittoria di martedì scorso al Parco dei Principi contro il PSG, si rituffano in campionato con stimoli e voglia maggiori di prima. Rispetto alla partita europea tornano dal '1 minuto Kroos, Modric, Isco e Bale, mentre Benzema parte dalla panchina. Decide la doppietta del solito Cristiano Ronaldo, intervellata dal momentaneo pareggio di Ramis. Grazie a questi tre punti, il Real Madrid si porta a -4 dai cugini dell’Atletico, al momento secondi in classifica e impegnati domenica contro il Celta.



Alle 16.15 è il turno di Montella che con il suo Siviglia sfida il Valencia di Zaza: la squadra di casa fa la partita, gli ospiti segnano e vincono 2-0. Protagonisti Kondogbia, autore di due assist, e Rodrigo, che mette a segno entrambi i gol. Per il Siviglia sfuma forse definitivamente il quarto posto e la Champions, ora lontana 11 punti.



In serata, alle 20.45, sarà il turno del Barcellona, che andrà in scena sul campo dell'ultima della classe, il Malaga. Valverde, dopo aver rispedito l'Atletico ad 8 punti, farà rifiatare diversi elementi in vista del ritorno degli ottavi di Champions con il Chelsea di mercoledi prossimo. Di sicuro out alla Rosaleda Messi, diventato padre nella notte del terzo figlio Ciro, Pique e Iniesta, che proveranno a recuperare per i Blues.