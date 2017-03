Prosegue oggi la 27esima giornata della Liga spagnola, con quattro match in programma. Si parte alle 12 con Real Sociedad-Athletic Bilbao, per poi proseguire alle 16.15 con Deportivo La Coruna-Barcellona, prima uscita dei blaugrana dopo il già leggendario 6-1 contro il Paris Saint Germain in Champions League. Si prosegue alle 18.30 con Celta Vigo-Villarreal, per poi concludere alle 20.45 con Real Madrid-Betis. La giornata poi chiuderà defintivamente i battenti con il posticipo di lunedì fra Osasuna ed Eibar.