Dopo il netto successo dell'Eibar sul Girona di ieri, la diciassettesima giornata di Liga prosegue con due match nella serata di oggi. Nella sfida delle 19.30, il Betis Siviglia cade in casa contro l'Athletic Bilbao, non riuscendo a dare continuità alla vittoria di Malaga dello scorso turno e avvicinarsi alla zona Europa. Finisce 2-0 per i baschi, a segno con Raul Garcia e con l'autorete di Feddal nel finale.



Alle 21.30 è invece il turno dell'Atletico Madrid che, in attesa dal Clasico, aveva la possibilità di portarsi a -3 dal Barcellona; invece la squadra di Simeone cade nei minuti finali contro l'Espanyol (rete di Sergio Garcia) e incassa il primo ko stagionale in campionato.