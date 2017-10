Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Espanyol e Levante, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per l'ottava giornata di campionato nella Liga spagnola dopo la sosta per le nazionali. Si parte alle ore 13, quando il Siviglia scende in campo a Bilbao contro l'Athletic: in panchina Inaki Williams da una parte e Muriel dall'altra dove è assente Banega. Alle 16.15 il Real Madrid fa visita al Getafe. Alle ore 18.30 si gioca Alaves-Real Sociedad. Poi alle 20.45 va in scena la grande sfida tra Atletico Madrid e Barcellona.