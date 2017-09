Atletico Madrid-Siviglia (calcio d'inizio alle ore 13) apre la sesta giornata di campionato nella Liga spagnola nel nuovo stadio Wanda Metropolitano. Senza Fernando Torres e in attesa del ritorno di Diego Costa, Simeone sceglie Vietto come partner d'attacco per Griezmann. Dall'altra parte partono titolari tre 'vecchie' conoscenze del calcio italiano: Banega, Vazquez e Muriel.



Alle 16.15 il Real Madrid, reduce dall'inaspettata sconfitta in casa col Betis nel turno infrasettimanale e in vista della trasferta di martedì a Dortmund in Champions League, cerca di riscattarsi sul campo dell'Alaves (dove debutta in panchina il nuovo allenatore italiano Gianni De Biasi), ancora inchiodato a zero punti in classifica. Così come il Malaga, che alle ore 18.30 riceve l'Athletic Bilbao. Poi alle 20.45 si chiude con il Barcellona, primo in classifica a punteggio pieno e impegnato a Girona.