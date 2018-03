Torna in campo la Liga con le 4 gare della domenica.



Si parte con la consueta sfida delle 12 che ha visto l'Espanyol ospitare e imporsi per 2-1 sulla Real Sociedad. Al gol di San Josè risponde Baptistao e chiude i conti Moreno ribattendo in rete il rigore che aveva sbagliato.



Dopo la sconfitta subita col Barcellona l'Atletico Madrid è chiamato a rifarsi in casa per conservare il suo secondo posto ospitando un Celta Vigo a soli 3 punti dalla zona Europa.



Alle 18:30 il Villarreal di Carlos Bacca dovrà difendersi dagli assalti alla propria 7 posizione e può provare a lanciare l'assalto al Siviglia di Montella sconfitto ieri affrontando in trasferta un Las Palmas alla disperata ricerca di punti salvezza.



Chiude alle 20.45 il posticipo fra Athletic Bilbao e Leganes entrambe già virtualmente salve e anche loro alla ricerca di un rilancio insperato in classifca verso un piazzamento europeo.