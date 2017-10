Inizia oggi, con l'anticipo delle 13 tra Levante e Getafe, la nona giornata di Liga; in palio punti importanti in chiave salvezza per due squadre in difficoltà, il Levante a secco di vittorie da 4 turni, i madrileni reduci da due ko di fila. Alle 16.15, tocca all'Alaves di De Biasi, penultimo con soli 3 punti in classifica e chiamato al riscatto con un Betis che vuole lasciarsi alle spalle il pesante ko col Valencia nell'ultimo turno.



Proprio la squadra di Zaza e compagni, seconda a -4 dal Barcellona, ospita al "Mestalla" un Siviglia ferito dalla batosta subita a Mosca in Champions League per consolidare le proprie ambizioni di alta classifica. Chiude il programma il match delle 20.45 del "Camp Nou" tra Barcellona e Malaga.