Prosegue la 24esima giornata di Liga con altre quattro partite in programma questa domenica. Apre il Levante di Pazzini, che alle 12 va sul campo di una Real Sociedad in crisi di risultati.



Alle 16.15 è il turno dell'Atletico Madrid, che contro l'Athletic Bilbao cerca la vittoria per tornare a -7 dal Barcellona.



Alle 18.30 tocca al Villarreal, che dopo due sconfitte consecutive vuole tornare al successo: trasferta a Barcellona per il Submarino Amarillo, l'avversario è l'Espanyol.



Alle 20.45 infine è il turno del Real Madrid: reduce dal successo sul Psg in Champions League, i blancos volano a Siviglia per affrontare il Betis.



Chiuderà la giornata lunedì (ore 21) Getafe-Celta Vigo.