Sono tre le partite in programma nel turno infrasettimanale della 30esima giornata della Liga spagnola.



Alle 19.30 apre il programma la sfida in ottica Europa League fra Athletic Bilbao ed Espanyol. Alle 21.30 la Real Sociedad prova a tenere vive le ultime speranze di una qualificazione in Champions League facendo visita all'Atletico Madrid, terzo mentre in contemporanea il Villarreal, quarto, fa visita al Betis Siviglia.