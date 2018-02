Dopo il netto successo della rivelazione Girona sul Leganes nell'anticipo di ieri, la 23esima giornata di Liga riparte alle 13 con l'impegno del Siviglia di Montella sul campo del pericolante Las Palmas. Un'occasione importante per gli andalusi per trovare continuità in campionato e blindare la propria posizione di classifica in zona Europa.



Il piatto forte di giornata viene servito però alle 16.15 quando il Barcellona capolista, reduce da due pareggi consecutivi, fa visita a un lanciatissimo Eibar (settimo a -1 dal sesto posto e vittorioso nelle ultime due partite di campionato) con la mente inevitabilmente già proiettata alla delicata sfida di Champions League col Chelsea della prossima settimana. Chiudono il programma di giornata le sfide tra l'Alaves e il Deportivo La Coruna di Seedorf, desideroso di riscattare il ko all'esordio col Betis, e quella tra Malaga e Valencia.