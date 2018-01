Continua la 21esima giornata di Liga. Si parte alle 13 con il Deportivo La Coruna che affronta il Levante, in una sfida chiave per la salvezza. Alle 16.15 il Real Madrid prova a uscire dalla crisi, in casa di un Valencia, che arriva dal ko contro il Las Palmas. Alle 18.30 il Malaga prova a lasciare l'ultimo posto in classifica, nel match interno con il Girona, il match della serata (ore 20.45) ha il profumo d'Europa: Villarreal contro Real Sociedad.