Continua la 23esima giornata di Liga. Dopo il pareggio 0-0 tra Athletic Bilbao e Las Palmas, oggi sono in programma quattro partite: si parte alle 13 con il Villarreal, quinto in classifica, che attende l'Alaves, a caccia di punti salvezza. Alle 16.15 tocca al fanalino di coda Malaga, contro l'Atletico Madrid che vuole mettere pressione al Barcellona. Dopo Leganes-Eibar, in campo alle 18.30, alle 20.45 va in scena il derby tra Valencia e Levante, tra gli azzurri Zaza e Levante.