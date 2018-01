Continua la 20esima giornata di Liga, in programma quattro partite. Si parte alle 13 con il Siviglia di Montella, che arriva dal successo in Coppa del Re contro l'Atletico Madrid, di sena a Barcellona contro l'Espanyol: finisce 3-0 per il club andaluso grazie ai gol di Vazquez, Sarabia e Muriel. Per l'ex allenatore del Milan è la prima vittoria in campionato. Alle 16.15 tocca ai colchoneros sfidare il Girona, sorpresa del campionato, a caccia di punti per l'Europa. Alle 18.30 c'è Villarreal-Levante, chiude il sabato Las Palmas-Valencia, alle 20.45.