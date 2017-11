Dopo gli impegni del sabato continua la 12esima giornata di Liga. Si parte alle 12, con il lunch match tra Malaga e Deportivo La Coruna, con gli andalusi che devono vincere per tornare a credere per la salvezza. Alle 16.15 il Valencia cerca conferme a Barcellona contro l'Espanyol, alle 18.30 Las Palmas-Levante mette in palio punti importanti per non retrocedere, chiude la domenica Athletic-Villarrea, alle 20.45. Domani l'ultima partita del 12esimo turno, Eibar contro Betis Siviglia.