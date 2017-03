Osasuna-Eibar alle 20.45 chiude la 27° giornata di Liga, una sfida tra due squadre dagli umori opposti. Gli ospiti vogliono rialzarsi dopo il pesante ko casalingo contro il Real Madrid e cercare una vittoria che manca da due partite per rilanciarsi nella corsa europea: l'Eibar è ora 8° in classifica, a quattro punti di distanza dallAthletic settimo e a -9 dalla Real Sociedad sesta. I padroni di casa invece sono ultimi e in caduta libera: 4 pareggi e 14 sconfitte nelle ultime 18 partite, l'ultima e unica vittoria in questo campionato però risale proprio alla sfida d'andata contro l'Eibar. Orgoglio contro ambizioni europee, il posticipo della Liga è servito.