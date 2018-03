Si apre la 27esima giornata di Liga, in programma cinque partite: si parte alle 13 con il Villarreal che cerca punti Champions League contro il Girona. Il submarino amarillo cade 2-0, in gol Stuani e Lozano. Alle 16.15 il Siviglia di Montella vince 2-0 contro l'Athletic Bilbao grazie alle reti degli ex italiani Muriel e Vazquez e si porta a meno cinque dalla zona Champions, occupata dal Valencia. Alle 18.30 il Deportivo La Coruna, penultimo, trova il primo punto e il primo gol con Seedorf in panchina: termina 1-1 contro l'Eibar, con il gol di Inui e l'autorete di Dmitrovic. Alla stessa ora il Leganes vince 2-0 contro il sempre più ultimo Malaga (Eraso e Amrabat).



Tre gol e tre punti per il Real Madrid, con gol di Bale e doppietta del solito Cristiano Ronaldo. Il Getafe, in dieci per l'espulsione di Remy a inizio ripresa, riesce ad andare in rete con Portillo su rigore.