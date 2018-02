C’è una sfida nella sfida nel derby tra Valencia e Levante di domenica sera nella Liga. È un duello tutto italiano a colpi di gol. Simone Zaza da una parte, Giampaolo Pazzini dall’altra. Il primo, dopo una partenza sprint, si è clamorosamente bloccato e non segna da due mesi ormai, dal 9 dicembre per la precisione. Il secondo, invece, appena arrivato in Spagna, è entrato di prepotenza nel cuore dei suoi nuovi tifosi, segnando un pesantissimo gol all’esordio: all’89’, in casa contro il Real Madrid, il Levante ha acciuffato il pareggio grazie alla sua rete. Eppure, nelle scommesse sui gol della sfida di domani, i bookmaker puntano più su Zaza che su Pazzini. Il bomber lucano è dato a 1,85 per mettere fine al suo lungo digiuno, il suo avversario invece sale a 3,50 per il secondo centro consecutivo. Probabilmente, sulla valutazione dei quotisti, pesa il fatto che il Valencia sia ampiamente favorito nelle scommesse «1X2». È vero che la squadra di Zaza ha perso le ultime, tre, ma è ancora terza in classifica e ha pur sempre il doppio dei punti rispetto agli avversari, che invece lottano per non retrocedere in quartultima posizione. Il successo del Valencia, infatti, vola basso a 1,45, si punta invece a 4,40 sul pareggio e a 6,85 per il colpo del Levante