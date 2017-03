Il cantautore Luciano Ligabue ha parlato a Sport Mediaset: "Io nello stesso hotel che ospiterà il Real Madrid e Cristiano Ronaldo? Non lo sapevo, ma a questo punto spero di portargli un pochino di sfortuna. Il Napoli può fare l’impresa contro il Real, ha il dovere di crederci. In questo momento secondo me il Napoli è la squadra che esprime il miglior calcio in Italia. Contro la Roma ha fatto una grandissima gara e secondo me con il Real non è impossibile, il Napoli deve crederci perché è una sfida alla sua portata. Il calcio italiano deve puntare maggiormente sui giovani? Sì, il calcio italiano adesso è in una buona fase, sta vedendo i frutti di giovani di qualità e personalità, come Gagliardini e Diawara. Credo che questa sia la strada giusta. Champions ancora possibile per l’Inter? Niente è impossibile, ma in questo momento purtroppo c’è ancora un po’ di distanza rispetto a Napoli, Roma e ovviamente Juve. Però finalmente adesso l’Inter ha un’anima, Pioli ha fatto un ottimo lavoro e i giocatori ci stanno dando dentro che è quello che vogliamo vedere.”