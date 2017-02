Ha stupito tutti per la rapidità con cui si è inserito in un nuovo gruppo e per come ha saputo immediatamente imporsi in una grande squadra come l'Inter. Parliamo di Roberto Gagliardini, che tra i propri estimatori può vantare anche Luciano Ligabue.



“Sono entusiasta di Gagliardini. Mi piace molto e sono davvero contento. Pioli? In questo momento sono felice del fatto che Pioli abbia dato un’anima all’Inter. L’allenatore ha avuto il merito di essere riuscito a rivalutare, anche economicamente, diversi giocatori a partire da Kondogbia“.