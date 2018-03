E' andato in scena presso lo Stadio della Meinau di Strasburgo l'anticipo della 29esima giornata di Ligue 1 tra i padroni di casa di Thierry Laury e il Monaco di Leonardo Jardim, indicato come prossimo papabile allenatore del PSG.



LA PARTITA - I monegaschi, reduci da cinque risultati utili di fila (quattro vittorie e un pareggio), partono forte e dopo cinque minuti vanno a segno con un gol dell'ex Inter e Fiorentina Stevan Jovetic. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con Bahoken al '19, ma bastano due minuti al Monaco per riportarsi avanti con Rony Lopes. Poco prima dell'intervallo Fabinho sigla il 3-1 e chiude i conti. Vani i tentativi di riaprire la partita dello Strasburgo nel secondo tempo, controllato agevolmente dagli uomini di Jardim.



Con questa vittoria il Monaco blinda il secondo posto dagli attacchi di Marsiglia e Lione e si porta a 11 lunghezze dal PSG capolista, impegnato domani al Parco dei Principi con il Metz. Si complica invece la lotta salvezza del Racing, sempre più in pericolo con le rivali che devono ancora scendere in campo.