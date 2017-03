Bastia-Nantes è il recupero di un match valido per il 24esimo turno di Ligue 1, rinviato lo scorso 8 febbraio per impraticabilità del campo: da allora, la situazione del Bastia è diventata ancor più complicata di quanto già non fosse in precedenza, visto che i corsi sono penultimi a cinque lunghezze dalla salvezza. La sconfitta subita nello scorso weekend contro l’Angers è costata cara a François Ciccolini: l’allenatore è stato esonerato e rimpiazzato da Rui Almeida, che avrà il compito di provare a condurre la squadra verso una difficile salvezza.Dal canto loro gli ospiti sono cresciuti moltissimo negli ultimi mesi, grazie soprattutto al lavoro di Sergio Conceiçao, che ha sostituito René Girard in panchina, e possono salire all'ottavo posto della classe.