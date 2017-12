L'attaccante del Paris Saint-Germain Edinson Cavani, è stato incoronato da France Football quale miglior giocatore straniero dell'anno solare 2017: ai suoi piedi, Neymar (approdato in Francia la scorsa estate), Verratti e Falcao. Per l'uruguaiano, 36 reti in 37 presenze in campionato - contando la seconda metà della stagione trascorsa e la prima di questa - oltre a sei assist. "I premi individuali sono importanti, ma ritengo maggiormente prioritari gli obiettivi collettivi", ha affermato a margine della cerimonia di premiazione l'attaccante della nazionale uruguaiana, che sul suo futuro ha aggiunto: "Spero di passare molti altri anni a Parigi".