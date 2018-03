Il quotidiano sportivo L'Equipe dedica l'apertura all'intervista di una donna che racconta i suoi burrascosi trascorsi con un calciatore di Ligue 1: "Non erano schiaffi, ma pugni in pancia, sul viso, ovunque... Mi chiese di andare a vivere con lui in Francia. Quando l'ho conosciuto era adorabile ma appena siamo andati a convivere, ho capito che era una persona instabile. Dipendevo economicamente da lui perché non voleva che lavorassi. Le mie amiche mi chiamavano per vedermi ma lui pensava volessero presentarmi un altro, era paranoico. Con questo genere di uomini hai molti regali ma finisci per rimanere isolata. E dopo che ti picchiano, negano tutto. Ho rischiato di morire. L'ho conosciuto in Africa, quando veniva a giocare in nazionale".