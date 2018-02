L’Olympique Marsiglia prova a tenersi stretto il secondo posto in classifica di Ligue 1 nell’anticipo di domani, in trasferta contro il St Etienne. Con una vittoria la squadra di Rudi Garcia avrebbe la matematica certezza di mantenere la posizione che manda direttamente in Champions, senza passare dai preliminari. Il St Etienne è in buona forma (ha vinto le ultime due partite di fila), ma l’OM vola in trasferta (dove ha ottenuto sette successi in 12 gare) e soprattutto ha i precedenti dalla sua parte, avendo vinto gli ultimi due scontri diretti con i biancoverdi. Il terzo successo consecutivo si gioca a 1,85 sul tabellone Microgame, mentre il pareggio è dato a 3,60. Si punta invece a 3,95 sul St Etienne, che non batte il Marsiglia dal 2013. Allora, sempre allo Stade Geoffroy-Guichard, finì 2-0, risultato che replicato domani sera pagherebbe 25 volte la scommessa. Il Marsiglia ha il quarto miglior attacco della Ligue 1 (53 gol segnati in 24 partite, media di 2,20 a gara), il St Etienne ha la quarta peggior difesa (38 reti incassate, 1,58 a incontro): una partita da Over, quindi con almeno tre gol complessivi, è ritenuta probabile a 1,75.